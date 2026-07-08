Un turista di 80 anni è morto mentre faceva il bagno nel mare a Pesaro, nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 sulla spiaggia di Ponente, tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine.

Pesaro, 8 luglio 2026 – Tragedia in mare a Pesaro, turista di 80 anni muore durante il bagno. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17,30, sulla spiaggia di Ponente, nel tratto di mare tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi. Una turista di 80 anni, nata nel 1946 e residente a Levate, in provincia di Bergamo, è morta dopo essere stata recuperata in acqua in condizioni disperate. La donna, che alloggiava all’ Hotel Nettuno, è stata vista riversa in mare, con il capo verso il basso, all’altezza delle boe bianche, quindi nella zona considerata sicura. Sembrava stesse facendo il bagno con altre persone, poi l’allarme. A notarla sono stati i bagnini di salvataggio delle due torrette, intervenuti immediatamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in mare a Pesaro: turista muore mentre faceva il bagno

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