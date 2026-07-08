Durante la prima romana di Toy Story 5, al Teatro Sistina, è stato presentato anche un’interpretazione culinaria ispirata ai personaggi. Lo chef Max Mariola ha creato due panini, chiamati Woody e Buzz Lightyear, che rappresentano i protagonisti del film. La serata ha coinvolto non solo l’anteprima del nuovo cartone animato, ma anche un’atmosfera suggestiva che ha unito il mondo del cinema e della cucina in modo originale.

Due panini, due personaggi iconici e la creativitÃ dello chef Max Mariola per raccontare Toy Story 5 attraverso la cucina. Durante la prima romana al Teatro Sistina del cartone animato Toy Story 5, della Disney Pixar, si Ã¨ creata unâ??atmosfera suggestiva che Ã¨ andata oltre la presentazione del nuovo film animato. La voce di Riccardo Cocciante ha accompagnato lâ??happening con la canzone iconica Â«Hai un amico in meÂ» ricca di emozioni, riportando tutti nel mondo di Woody e Buzz. Nel foyer tra scenografie, flash, tantissime persone e famiglie pronte a catturare ogni momento abbiamo incontrato lo chef Max Mariola con la sua famiglia.... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - «Toy Story 5», così lo chef Max Mariola immagina i panini Woody e Buzz Lightyear

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