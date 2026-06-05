Toy Story 5 uscirà il 18 giugno 2026 e riporterà in sala i personaggi di Woody e Buzz. La pellicola segna il trentesimo anniversario del franchise.

Toy Story 5 si prepara a riportare nelle sale cinematografiche i giocattoli più amati della storia del cinema animato, a trent’anni esatti dal debutto del franchise. Il film, diretto da Andrew Stanton e McKenna Harris, arriverà nelle sale italiane il 18 giugno 2026, dopo la premiere mondiale a Los Angeles il 9 giugno e l’evento speciale all’Odeon Luxe Leicester Square di Londra il 28 maggio. Con una durata di 1 ora e 42 minuti e la classificazione PG, sarà il trentunesimo lungometraggio Pixar, prodotto da Lindsey Collins. La storia si concentra sul conflitto tra i vecchi giocattoli di Bonnie e i nuovi dispositivi tecnologici che stanno progressivamente prendendo il sopravvento nella sua vita. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Toy Story 5: Woody e Buzz tornano il 18 giugno 2026

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Toy Story 5 | Official Trailer (2026)

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