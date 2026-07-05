Torneo delle Contrade di Querceta Eliminato il Leon d’Oro Il Pozzo scrive la storia

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pozzo ha eliminato il Leon d’Oro nel Torneo delle Contrade di Querceta, vincendo 2-1. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con i gol segnati da Deri e Maggi per il Pozzo, mentre Landi ha segnato per il Leon d’Oro. La formazione del Leon d’Oro comprendeva Landi, Romanelli, Moriconi e altri, sotto la guida di Bertaccini. La gara si è disputata sul campo locale, con il risultato che permette al Pozzo di avanzare nel torneo.

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leon d’oro 1 pozzo 2 LEON D’ORO: Deri, Maggi, Landi, Adami, Angeli, Romanelli, Bartolomei, Moriconi, Buongiorni, Meucci, Pellizzari (Galli). All. Bertaccini. POZZO: Venè, De Lucia, Ceragioli (Guarino), Lorenzoni, Carli (Bartoli), Bertozzi (Giannelli), Bouhafa, El Hadoui, Cagnoni, Neri, Tonetti (Grotti). All. Antonucci. Arbitro: Passaglia (Bocca-Giusti). Reti: 19’ pt Meucci (r); 16’ e 40’ st Bouhafa. QUERCETA – Il Pozzo (nella foto) fa la storia, anzi la fa doppia. In primis perché torna in semifinale dal 2012, poi perché fa fuori i campioni in carica del Leon d’Oro. Lo fa grazie alle giocate del suo straniero Khalil Bouhafa, vero man of the match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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