Torneo delle Contrade di Querceta Eliminato il Leon d’Oro Il Pozzo scrive la storia

Notizia in breve

Il Pozzo ha eliminato il Leon d’Oro nel Torneo delle Contrade di Querceta, vincendo 2-1. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con i gol segnati da Deri e Maggi per il Pozzo, mentre Landi ha segnato per il Leon d’Oro. La formazione del Leon d’Oro comprendeva Landi, Romanelli, Moriconi e altri, sotto la guida di Bertaccini. La gara si è disputata sul campo locale, con il risultato che permette al Pozzo di avanzare nel torneo.