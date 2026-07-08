Tornano i mercoledì di shopping

Tornano a San Giovanni i " Mercoledì del Centro commerciale naturale " nell’ambito del Luglio Sangiovannese. Shopping, musica e divertimento per tre settimane consecutive. Si parte stasera alle 21,15 con l’atteso concerto dell’artista sangiovannese Walter Sterbini, che porterà sul palco di piazza Masaccio lo spettacolo "Amarcord". Sotto il titolo "Stessa spiaggia, stesso mare", le attività commerciali del centro resteranno aperte anche in orario serale, offrendo ai visitatori l’occasione di fare acquisti approfittando dei saldi estivi e delle tante iniziative pensate per rendere ancora più vivace e accogliente il cuore cittadino. Il primo appuntamento, come anticipato, vedrà Sterbini esibirsi con Russell Russell, Michele Longo e Daniele Carabetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ann Arbor Farmers Market

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Dal 1° luglio, ogni mercoledì, tornano i Mercatini del Giardino x.com

Luglio sangiovannese, tornano i mercoledì del centro commerciale naturale tra musica, shopping e carnevale estivoTre serate per animare il centro storico di San Giovanni Valdarno con negozi aperti, spettacoli e intrattenimento. Si parte domani con Amarcord di Walter Sterbini. msn.com

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