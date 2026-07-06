Il centro storico di San Giovanni Valdarno sarà animato nelle serate dell’8, 15 e 22 luglio dai “Mercoledì del Centro commerciale naturale”, una rassegna promossa dal Ccn – le vie di San Giovanni. Durante gli eventi, sono previste attività di shopping, musica e divertimento per i partecipanti. La manifestazione fa parte del calendario del Luglio Sangiovannese e si svolgerà nelle vie centrali del paese.

Arezzo, 6 luglio 2026 – Continuano gli appuntamenti del Luglio Sangiovannese e tornano i “Mercoledì del Centro commerciale naturale”, la rassegna del Ccn – le vie di San Giovanni, che animerà il centro storico di San Giovanni Valdarno nelle serate dell’8, 15 e 22 luglio. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario estivo promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Pro Loco e le numerose associazioni culturali del territorio che, anche quest’anno, hanno contribuito alla realizzazione di un programma articolato e capace di coinvolgere pubblici di ogni età. Sotto il titolo “Stessa spiaggia, stesso mare”, le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Shopping, musica e divertimento: 8,15 e 22 luglio tornano i “Mercoledì del Centro commerciale naturale”

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