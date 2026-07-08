Torna una miniCoop in via Buozzi Arriva anche la caserma dei vigili
Un nuovo supermercato Coop più piccolo aprirà in via Buozzi, sostituendo il vecchio punto vendita. La struttura sarà comunque funzionale alle esigenze di chi vive a Campi e ha difficoltà a spostarsi. Contestualmente, sarà allestita anche una caserma dei vigili. La riqualificazione del sito prevede quindi un mix di servizi destinati a migliorare la presenza e la sicurezza in zona.
di Pier Francesco Nesti I campigiani possono stare tranquilli: al posto del vecchio supermercato Coop di via Buozzi ne nascerà un altro, più piccolo, ma funzionale alle esigenze di chi vive a Campi e ha difficoltà a spostarsi. La conferma è arrivata dalla presidente della sezione soci Coop di Campi, Franca Frati, che ha parlato, volutamente, di " negozio di prossimità che andrà a colmare il vuoto lasciato con lo spostamento del nuovo supermercato nei pressi di via Palagetta". Insieme sarà realizzato anche un magazzino a disposizione del negozio, mentre la restante parte dell’area, sempre secondo le parole della presidente Frati, "sarà dedicata a quello che è stato definito come un polo di servizi ". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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