Torna la festa delle nuove cittadinanze | incontri proiezioni e nuovi progetti | il programma

Il 8 luglio si svolge la festa delle nuove cittadinanze, con eventi a Bologna. La manifestazione include incontri, proiezioni e presentazioni di progetti, coinvolgendo spazi come la Salaborsa, piazza Maggiore e il cinema Modernissimo. La giornata si focalizza sui temi di appartenenza, partecipazione e costruzione collettiva, con attività aperte al pubblico e momenti di confronto dedicati ai nuovi cittadini. La manifestazione si ripete anche quest’anno, coinvolgendo diverse location della città.

Bologna, 8 luglio 2026 – Appartenere, partecipare, costruire. In queste tre parole si racchiude l’anima di Siamo Bologna, la festa delle nuove cittadinanze che anche quest’anno animerà alcuni dei luoghi più simbolici della città, spaziando dalla Salaborsa fino a piazza Maggiore e il cinema Modernissimo. Una due giorni (12-13 luglio) ricca di incontri, proiezioni sotto le stelle e momenti di confronto – promossa dal Comune nell'ambito della campagna ' Bolognesi dal primo giorno ’ e organizzato in collaborazione con l’associazione Status Equo – dedicata alle quasi 1.800 persone residenti nella città felsinea, originarie di ben ottanta diversi Paesi, che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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