Torna il Premio Vittorio Viviani Le migliori pitture a Villa Brivio

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le candidature per la 28esima edizione del Premio Vittorio Viviani e per la seconda edizione del Premio Vittorio Viviani Giovani. Le due competizioni, promosse dalla Libera Accademia di Pittura con il supporto di una fondazione e il patrocinio di enti regionali e provinciali, si svolgeranno a Villa Brivio, dove saranno esposte le migliori opere di pittura. La partecipazione è rivolta ad artisti di diverse età e background.

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Sono aperte le candidature per la 28esima edizione del Premio Vittorio Viviani e per la seconda edizione del Premio Vittorio Viviani Giovani, promossi dalla Libera Accademia di Pittura con il supporto della Fondazione Rossi e il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza. Il primo concorso è rivolto agli artisti maggiorenni, mentre il secondo è dedicato agli studenti delle scuole superiori della Lombardia. Entrambi prevedono un tema libero e ammettono le principali tecniche artistiche, escludendo fotografia, video e opere realizzate con generatori di immagini. Le opere selezionate saranno esposte dal 7 al 21 novembre negli spazi di Villa Brivio, dove il 7 novembre si svolgeranno anche l’inaugurazione della mostra e la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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