colonne sonore a villa brivio

Il Quartetto Saverio Mercadante si prepara a esibirsi a Villa Brivio, interpretando colonne sonore famose del cinema italiano. Le musiche sono state composte da artisti come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. L’evento propone un viaggio tra le melodie che hanno segnato decenni di film, con brani celebri scelti per l’occasione. La scaletta include composizioni che hanno accompagnato molte pellicole italiane.

Musiche che hanno accompagnato e segnato la storia del cinema, scritti da grandi compositori come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. Sono quelli che verranno interpretati dal Quartetto Saverio Mercadante nel concerto “Le colonne sonore del cinema italiano“. Lo spettacolo, che fa parte del festival itinerante Brianza Classica, sarà ospitato nel cortile di Villa Brivio, in piazzetta Vertua Prinetti a Nova Milanese. L’evento si terrà sabato alle 21 e sarà un percorso sonoro tra pezzi che hanno sottolineato alcune delle immagini più celebri di film indimenticabili di Fellini, Benigni, Tornatore e Sergio Leone. L’ensemble formato da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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