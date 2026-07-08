Tir in panne lungo via Napoli | traffico in tilt

Alle 11 circa, un tir in avaria ha bloccato la carreggiata di via Napoli, vicino alla rotonda del centro commerciale sulla Statale Appia. L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione, con traffico in tilt nella zona. L’autoarticolato si trova ancora in strada, senza che siano state ancora avviate operazioni di rimozione. Nessun incidente o ferito sono stati segnalati. La situazione provoca lunghe code e rallentamenti sulla strada interessata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mattinata con pesanti disagi alla circolazione in via Napoli a partire dalle ore 11 circa a causa di un tir in avaria rimasto fermo sulla carreggiata in prossimità della rotonda a servizio del centro commerciale sulla Statale Appia. Il tir, che trasportava gasolio si è fermato proprio al termine della discesa della via Appia e il conducente ha potuto soltanto posizionare il pesante mezzo al centro strada per consentire almeno un minimo flusso del traffico in entrambi i sensi d marcia dei veicoli sulla trafficatissima arteria. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per disciplinare il traffico caotico che si è venuto a determinare con la formazione di code lunghissime sia in entrata che in uscita dalla città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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