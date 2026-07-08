Un tir si è fermato in panne ieri pomeriggio in via Spazzacamino, nel quartiere Castelnuovo, all’altezza dell’ufficio postale. Il veicolo ha bloccato la strada in salita, causando ore di traffico in tilt e disagi per gli automobilisti. La presenza del mezzo fermo ha creato anche una situazione di potenziale pericolo per la circolazione. La strada è rimasta chiusa fino a quando il veicolo non è stato rimosso.

Caos e disagio ieri pomeriggio nel quartiere Castelnuovo, dove un mezzo pesante è rimasto in panne lungo la ripida salita di via Spazzacamino, all’altezza dell’ufficio postale, provocando il blocco della circolazione e creando una situazione di potenziale pericolo. Il conducente del Tir, che non conosceva la strada, ha imboccato via Spazzacamino senza immaginare che, superati i campi da tennis Guzzini, la carreggiata presenta una salita molto ripida, inadatta a un mezzo di quelle dimensioni. Nel tentativo di proseguire, il camion ha perso slancio ed è rimasto bloccato di traverso: la parte posteriore del rimorchio si è appoggiata alla recinzione di un’abitazione privata, mentre la motrice è finita a pochi centimetri dal muretto sul lato opposto della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tir bloccato a Castelnuovo, traffico in tilt per ore

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