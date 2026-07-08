Thomas Adès apre l’autunno della Società del Quartetto di Bergamo

Domenica 20 settembre alle 17, la Società del Quartetto di Bergamo ospiterà un concerto con un compositore di fama internazionale. L'evento segna l'inizio della stagione autunnale e vedrà protagonista un artista noto per le sue composizioni e interpretazioni. La sala sarà piena di appassionati di musica classica pronti ad ascoltare le esecuzioni dal vivo. L'appuntamento si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

La Società del Quartetto di Bergamo apre la stagione autunnale con un appuntamento di eccezionale rilievo internazionale: domenica 20 settembre alle ore 17.00, in Sala Piatti, sarà protagonista Thomas Adès, compositore, pianista e direttore d’orchestra tra le personalità più influenti della musica contemporanea. Nato a Londra nel 1971 e oggi tra le voci più influenti del nostro tempo, Adès si è imposto sulla scena mondiale grazie a un catalogo che spazia dall’opera alla musica sinfonica e da camera, eseguito nei principali teatri e festival internazionali. Le sue opere – tra cui The Tempest, Powder Her Face e The Exterminating Angel – hanno segnato profondamente il panorama musicale degli ultimi decenni, mentre la sua scrittura strumentale si distingue per originalità, ricchezza timbrica e complessità espressiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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