N onostante la calura estiva, c’è sempre tempo per seguire le candidature agli Emmy Awards 2026. Alle 17.30 di oggi, ora italiana, gli attori Liza Colón-Zayas ( The Bear ) e l’altissimo Jeff Hiller ( Someday, Somewhere ) hanno annunciato le nomination per l’edizione numero 78. La cerimonia di premiazione, condotta da Mariska HargitayI, sarà il prossimo 14 settembre a Los Angeles. Quinta Brunson, lacrime in diretta tv: agli Emmy Awards il coronamento di un sogno X Leggi anche › Emmy Awards 2025, tutte le serie vincitrici: grande trionfo per “Adolescence” e “The Studio” Agli Emmy 2026 concorrono tutte le serie televisive trasmesse tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "The Pitt" supera tutti con 25 nomination ma la vera sorpresa è la new entry "Widow's Bay"

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The Pitt | Santos and McKay treat health conscious patient with liver problems

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