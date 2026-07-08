The Pitt supera tutti con 25 nomination ma la vera sorpresa è la new entry Widow' s Bay

Da iodonna.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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N onostante la calura estiva, c’è sempre tempo per seguire le candidature agli Emmy Awards 2026. Alle 17.30 di oggi, ora italiana, gli attori Liza Colón-Zayas ( The Bear ) e l’altissimo Jeff Hiller ( Someday, Somewhere ) hanno annunciato le nomination per l’edizione numero 78. La cerimonia di premiazione, condotta da Mariska HargitayI, sarà il prossimo 14 settembre a Los Angeles. Quinta Brunson, lacrime in diretta tv: agli Emmy Awards il coronamento di un sogno X Leggi anche › Emmy Awards 2025, tutte le serie vincitrici: grande trionfo per “Adolescence” e “The Studio” Agli Emmy 2026 concorrono tutte le serie televisive trasmesse tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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