Un nuovo spettacolo, «Widow’s Bay», è arrivato su AppleTV, attirando i turisti nella località omonima. La serie, che combina elementi di suspense e umorismo, presenta una narrazione che ricorda atmosfere di film horror e storie di paura. La produzione ha riscosso attenzione per il suo stile originale, mescolando momenti spaventosi e comicità, e invita gli spettatori a visitare virtualmente il luogo, anche se invita a fare attenzione.

Deliziosamente a metà strada fra le atmosfere di Stephen King, Lo Squalo e le storie dell’orrore che hanno infestato i nostri incubi adolescenziali, su AppleTV è arrivata «Widow’s Bay», una serie originale che mescola paura e risate con sorprendente originalità. L’innesco è brillante: siamo su un’isola del New England, a quaranta miglia dalla costa, in una cittadina pittoresca in cui il Wi-Fi funziona male, abbondano le storie di paura e il sindaco Tom Loftis (interpretato da Matthew Rhys) vuole attirare turisti, dimostrando a tutti di meritare la carica municipale e il rispetto di suo figlio. E naturalmente, quando i turisti arrivano, attirati da un meraviglioso articolo del New York Times, arrivano anche i guai. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Benvenuti a «Widow’s Bay» turisti. Ma... fate attenzione!

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