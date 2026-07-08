Il settore tessile italiano ha registrato nel 2025 un calo del 3,1% nel fatturato, scendendo a 6,8 miliardi di euro. La diminuzione è più marcata rispetto alla previsione iniziale di -1,5%, ma rappresenta un miglioramento rispetto all’anno precedente.

Il tessile italiano nel 2025 ha chiuso l’anno con un calo del 3,1%, a 6,8 miliardi di fatturato. Si tratta di un rallentamento più marcato rispetto alla previsione di inizio anno (-1,5%), ma mostra un trend in miglioramento rispetto al 2024. Lo rivelano i dati dell’ufficio studi economici e statistici di Confindustria Moda, secondo cui le esportazioni frenano del 2,3% a 3,7 miliardi di euro e il valore della produzione registra una flessione del 3,2% a poco più di 5,1 miliardi di euro. Tessile italiano 2025 in calo a 6,8 miliardi di fatturato (3,1%). I dati di settore raccontano anche che l’inizio del 2026 ha registrato dei dati negativi. Infatti, nei primi 3 mesi dell’anno, l’indice Istat della produzione industriale è in calo dell’1,3%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tessile italiano in forte rallentamento (3%) nel 2025: ecco perché

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Massimo Gianolli - Generalfinance

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