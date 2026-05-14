Piantedosi ad Ascoli | Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Interno ha visitato oggi le Marche, partecipando all’inaugurazione del nuovo municipio di Arquata del Tronto, ricostruito dopo il terremoto del 2016. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La visita ha avuto come obiettivo il riconoscimento degli sforzi compiuti per la ripresa del territorio colpito dall’evento sismico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato oggi nelle Marche per l’inaugurazione del municipio di Arquata del Tronto. L’esponente del governo è arrivato in mattinata nel comune in provincia di Ascoli Piceno, che nel 2016 venne distrutto dal terremoto: “Oggi è una giornata di grande valore per Arquata del Tronto e per tutti i territori colpiti dal sisma del 2016. Con l’inaugurazione della nuova sede comunale viene restituito ai cittadini un luogo che rappresenta identità, memoria e partecipazione democratica”, ha commentato il ministro. L’esperienza del centro Italia rappresenta, nel panorama della storia delle ricostruzioni post terremoto, un esempio di grande collaborazione e unità di intenti”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

piantedosi ad ascoli oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016
© Lapresse.it - Piantedosi ad Ascoli: "Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Piantedosi: “In tre anni 101 interdittive nella ricostruzione post sisma 2016”ROMA – “Nell’ultimo triennio i gruppi interforze antimafia delle prefetture del Cratere hanno eseguito con il coordinamento della struttura della...

Dalla ricostruzione alla rete: così il digitale entra nei territori del sisma. “Resilienza tecnologica per i territori fragili”Roma, 1 aprile 2026 – La connettività “non è solo tecnologia, ma democrazia e libertà”.

Temi più discussi: Il Ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l’inaugurazione del nuovo Municipio -; Nuovo municipio per Arquata del Tronto, Piantedosi sarà all'inaugurazione; Arquata del Tronto inaugura il nuovo Municipio: il 14 maggio la cerimonia ufficiale con Piantedosi; Il ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l'inaugurazione del nuovo municipio.

piantedosi ad ascoli oggiPiantedosi nelle Marche nei territori colpiti del sisma: inaugurato il nuovo municipio e siglato il protocollo di sicurezza. «L'obiettivo? Garantire la ripresa»ASCOLI - Si è svolta oggi nell’Ascolano la visita istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e ... corriereadriatico.it

piantedosi ad ascoli oggiPiantedosi, comunità di Arquata si è rialzata con una forza non comuneDesidero manifestare la mia profonda ammirazione per questa comunità che, pur profondamente ferita, ha dimostrato una forza e una determinazione a rialzarsi non comune. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web