Piantedosi ad Ascoli | Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016

Il ministro dell’Interno ha visitato oggi le Marche, partecipando all’inaugurazione del nuovo municipio di Arquata del Tronto, ricostruito dopo il terremoto del 2016. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La visita ha avuto come obiettivo il riconoscimento degli sforzi compiuti per la ripresa del territorio colpito dall’evento sismico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato durante l’evento.

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Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato oggi nelle Marche per l’inaugurazione del municipio di Arquata del Tronto. L’esponente del governo è arrivato in mattinata nel comune in provincia di Ascoli Piceno, che nel 2016 venne distrutto dal terremoto: “Oggi è una giornata di grande valore per Arquata del Tronto e per tutti i territori colpiti dal sisma del 2016. Con l’inaugurazione della nuova sede comunale viene restituito ai cittadini un luogo che rappresenta identità, memoria e partecipazione democratica”, ha commentato il ministro. L’esperienza del centro Italia rappresenta, nel panorama della storia delle ricostruzioni post terremoto, un esempio di grande collaborazione e unità di intenti”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Piantedosi ad Ascoli: "Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piantedosi: “In tre anni 101 interdittive nella ricostruzione post sisma 2016”ROMA – “Nell’ultimo triennio i gruppi interforze antimafia delle prefetture del Cratere hanno eseguito con il coordinamento della struttura della... Dalla ricostruzione alla rete: così il digitale entra nei territori del sisma. “Resilienza tecnologica per i territori fragili”Roma, 1 aprile 2026 – La connettività “non è solo tecnologia, ma democrazia e libertà”. Temi più discussi: Il Ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l’inaugurazione del nuovo Municipio -; Nuovo municipio per Arquata del Tronto, Piantedosi sarà all'inaugurazione; Arquata del Tronto inaugura il nuovo Municipio: il 14 maggio la cerimonia ufficiale con Piantedosi; Il ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l'inaugurazione del nuovo municipio. Piantedosi nelle Marche nei territori colpiti del sisma: inaugurato il nuovo municipio e siglato il protocollo di sicurezza. «L'obiettivo? Garantire la ripresa»ASCOLI - Si è svolta oggi nell’Ascolano la visita istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e ... corriereadriatico.it Piantedosi, comunità di Arquata si è rialzata con una forza non comuneDesidero manifestare la mia profonda ammirazione per questa comunità che, pur profondamente ferita, ha dimostrato una forza e una determinazione a rialzarsi non comune. (ANSA) ... ansa.it