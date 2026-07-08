Arezzo, 08 luglio 2026 – Proseguono gli interventi legati alla realizzazione della nuova viabilità nella zona "Il Lupo". Per consentire l'esecuzione dei lavori di asfaltatura, venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 7, via Vittorio Veneto sarà temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato dal cantiere. Il provvedimento riguarderà entrambe le direzioni di marcia e resterà in vigore per il tempo necessario al completamento delle operazioni di stesa del nuovo manto stradale. L'intervento rappresenta una delle fasi conclusive dell'opera di riqualificazione della viabilità dell'area, finalizzata a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova. Chiude via Veneto per lavori

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