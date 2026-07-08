Due uomini armati di pistola e manganello si sono appostati davanti a una gioielleria e, quando un rappresentante è uscito, lo hanno minacciato e derubato dei preziosi. Uno dei ladri è riuscito a fuggire a piedi, mentre l’altro è stato fermato e arrestato con l’aiuto di alcuni passanti. La polizia ha recuperato parte della refurtiva e sta indagando sull’accaduto.

Porto San Giorgio, 9 luglio 2026 – Dopo essersi appostati nei pressi della gioielleria Felici di Porto San Giorgio, hanno atteso che un rappresentante di gioielli uscisse dall’esercizio commerciale per poi assalirlo e, armati di pistola e manganello, con il passamontagna in testa, rapinarlo dei preziosi che aveva con sé. Non hanno fatto però i conti con la reazione dell’uomo, della gente che si trovava a passare, tra cui il commissario di polizia Sandro Serroni, e infine i carabinieri che, giunti tempestivamente sul posto, hanno arrestato uno dei rapinatori. In manette è finito un campano di 49 anni, mentre il complice che ha agito con lui è ancora ricercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentano di rapinare rappresentante di gioielli: un ladro riesce a fuggire, l’altro viene arrestato con l’aiuto dei passanti

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Bitonto, rapina a mano armata in una gioielleria: rapinatori in fuga con il bottino

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