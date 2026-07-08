Un uomo proveniente dalla provincia di Napoli è stato arrestato ad Arezzo per aver tentato di truffare una donna di 62 anni fingendosi un carabiniere. L’individuo ha cercato di ingannare la vittima, ma il nipote della donna, effettivo militare, ha riconosciuto la truffa. L’operazione ha portato al suo arresto e al recupero di gioielli in oro che aveva tentato di sottrarre.

Un arresto con restituzione di gioielli in oro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine ad Arezzo, dove un uomo originario della provincia di Napoli si è finto carabiniere per mettere a segno una truffa ai danni di una donna di 62 anni. L’intervento tempestivo dei veri militari ha permesso di recuperare la refurtiva e assicurare il responsabile alla giustizia. L'intervento ad Arezzo Il modus operandi del truffatore L’intervento dei veri carabinieri L’arresto e il recupero della refurtiva Le indagini in corso L’intervento ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi ad Arezzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tenta di truffare una 62enne di Arezzo come finto carabiniere, ma il nipote della donna è un vero militare

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