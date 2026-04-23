Artena finto carabiniere tenta di truffare una 64enne | obbligo di dimora per un 18enne

A Artena, una donna di 64 anni è stata presa di mira da un uomo che si presentava come un carabiniere, nel tentativo di truffarla. Nel frattempo, un 18enne è stato arrestato e sottoposto a obbligo di dimora a Napoli con l’accusa di aver commesso una truffa aggravata ai danni di una persona anziana. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un provvedimento cautelare e due persone denunciate a Colleferro, dove un 18enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora per truffa aggravata, lesioni personali e sostituzione di persona ai danni di una donna anziana. Il giovane, insieme a un complice minorenne, avrebbe tentato di raggirare una 64enne residente ad Artena, ma il piano è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo dei militari. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione investigativa è stata portata avanti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Napoli Secondigliano.🔗 Leggi su Virgilio.it

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