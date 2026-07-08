Un automobilista ha tentato di travolgere due poliziotti della Polizia Stradale lungo l’autostrada A1, all’altezza di Orvieto, durante un intervento di routine. La vettura ha deviato improvvisamente, puntando contro gli agenti che stavano soccorrendo un veicolo fermo sulla corsia di emergenza. Gli agenti sono riusciti ad evitare l’impatto e hanno inseguito l’auto, che poi è fuggita. A bordo del veicolo c’erano più persone, ma non sono stati ancora identificati.

Un intervento di routine si è trasformato in una situazione ad altissimo rischio lungo l’autostrada A1, all’altezza di Orvieto. Due agenti della Polizia Stradale sono riusciti a evitare il peggio dopo che un automobilista ha diretto la propria vettura contro di loro mentre erano impegnati nei soccorsi a un mezzo fermo sulla corsia di emergenza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il conducente avrebbe invaso la corsia riservata ai soccorsi procedendo a velocità sostenuta e puntando verso i due poliziotti. Solo la prontezza di riflessi degli agenti ha evitato un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Dopo il tentativo di investimento, l’uomo non si sarebbe fermato, proseguendo la marcia verso Roma e dando il via a una fuga terminata soltanto dopo un lungo inseguimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tenta di travolgere poliziotti in autostrada, poi la fuga: chi c’era a bordo

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