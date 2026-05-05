Tenta la fuga disperdendo cocaina poi la colluttazione con i poliziotti

Da lecceprima.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, un uomo ha cercato di disfarsi di cocaina mentre era sotto controllo dalla polizia. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha reagito cercando di colpirli e ha cercato di scappare. Alla fine, è stato fermato e arrestato. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, dopo una colluttazione con gli agenti.

LECCE – Tenta di disfarsi della cocaina e aggredisce i poliziotti, ma la nottata, per lui, termina con un arresto. Nei guai è finito, ancora una volta, Michele Salamina, 54enne leccese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti di polizia che.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Rapina in villa con il coltello e poi la fuga a folle velocità e la colluttazione con le forze dell'ordinealviventi minacciano il proprietario di un appartamento a Matelica e scappano con 2.

Afragola, tenta la fuga in auto: arrestato 36enne con cocainaInseguimento in via San Marco e perquisizione in casa: sequestrati oltre 200 grammi di droga e contanti Il controllo serale della Polizia di Stato...

Esplora notizie e video correlati all’argomento.