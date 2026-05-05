Tenta la fuga disperdendo cocaina poi la colluttazione con i poliziotti

Durante la notte, un uomo ha cercato di disfarsi di cocaina mentre era sotto controllo dalla polizia. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha reagito cercando di colpirli e ha cercato di scappare. Alla fine, è stato fermato e arrestato. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, dopo una colluttazione con gli agenti.

LECCE – Tenta di disfarsi della cocaina e aggredisce i poliziotti, ma la nottata, per lui, termina con un arresto. Nei guai è finito, ancora una volta, Michele Salamina, 54enne leccese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti di polizia che.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rapina in villa con il coltello e poi la fuga a folle velocità e la colluttazione con le forze dell'ordinealviventi minacciano il proprietario di un appartamento a Matelica e scappano con 2. Afragola, tenta la fuga in auto: arrestato 36enne con cocainaInseguimento in via San Marco e perquisizione in casa: sequestrati oltre 200 grammi di droga e contanti Il controllo serale della Polizia di Stato...