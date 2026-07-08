Tenta di lanciarsi dal Ponte Ferriera | salvata in tempo

Da anteprima24.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha tentato di gettarsi dal Ponte della Ferriera ad Avellino, ma è stata salvata prima di poter cadere. L’intervento dei soccorritori è avvenuto in tempo, impedendo che si verificasse il peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La donna è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte apprensione nel cuore della città di Avellino, dove una donna avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi dal Ponte della Ferriera. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, quando alcuni passanti hanno notato la situazione di pericolo e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e gli operatori sanitari del 118, che sono riusciti a mettere in sicurezza la donna, evitando il peggio. Dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata affidata al personale sanitario per gli accertamenti e il supporto del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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