Temptation Island trasloca | la strategia di Mediaset per un finale di stagione esplosivo

Temptation Island cambierà collocazione nel palinsesto di Mediaset, che sta riorganizzando la programmazione estiva. La mossa mira a ottenere un finale di stagione più spettacolare, in un contesto televisivo complicato dai Mondiali 2026. Questi eventi sportivi stanno attirando l’attenzione di milioni di italiani, influenzando le scelte di programmazione delle reti. La strategia coinvolge lo spostamento di alcune trasmissioni per adattarsi alla concorrenza e massimizzare l’audience.

L'estate televisiva è un terreno di gioco sempre più complesso e Mediaset lo sa bene. Quest'anno, a complicare i piani dei palinsesti ci si sono messi di mezzo i Mondiali 2026, che stanno tenendo incollati allo schermo milioni di italiani anche in queste calde serate di luglio. Per questo motivo i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di cambiare strategia, riorganizzando il palinsesto per lasciare tutto lo spazio necessario a Temptation Island. L'obiettivo è dare al reality condotto da Filippo Bisciglia la massima visibilità e valorizzare un format che continua a conquistare il pubblico. Una mossa studiata per evitare il calcio. Forte del grande successo di pubblico e dell'enorme eco sui social, il programma cambia definitivamente giorno di messa in onda: lascia il tradizionale appuntamento del mercoledì per approdare al lunedì sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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