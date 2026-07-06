Temptation Island cambia giorno la mossa di Mediaset per il finale di stagione | quando finisce il reality

Temptation Island sarà trasmesso di lunedì sera su Canale 5, invece che il mercoledì come nelle puntate precedenti. La decisione è stata presa da Mediaset per adattarsi alla programmazione, considerando la fase finale dei Mondiali 2026, che sta monopolizzando l’attenzione televisiva. La mossa mira a mantenere gli ascolti del reality in un periodo di forte concorrenza.

Con la fase finale dei Mondiali 2026 che entra nel vivo, anche una macchina da ascolti come Temptation Island deve fare i conti con la concorrenza. Mediaset ha deciso di rivedere la collocazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, spostandolo dal mercoledì al lunedì sera su Canale 5. Una scelta che punta a blindare uno dei prodotti più seguiti della stagione estiva della rete. Perché il passaggio al lunedì era già previsto. Il cambio di collocazione era circolato fin da prima del debutto del 24 giugno, proprio per evitare lo scontro diretto con le partite dei Mondiali più seguite. Nelle prossime settimane il torneo entrerà nella fase più calda, quella che porta alla finale del 19 luglio, e le partite potrebbero erodere pubblico al reality sentimentale. 🔗 Leggi su Open.online

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