La terza puntata di Temptation Island, in programma mercoledì 8 luglio 2026 su Canale 5, promette numerosi colpi di scena. Due video spoiler diffusi online mostrano momenti intensi tra i partecipanti, alimentando l’attesa tra il pubblico. La puntata sarà condotta da Filippo Bisciglia e si preannuncia ricca di tensioni e confronti tra le coppie coinvolte. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti specifici è stata rilasciata.

Sarà una puntata ricca di colpi di scena l a terza puntata di Temptation Island, in onda stasera mercoledì 8 luglio 2026 su Canale 5, sempre condotta da Filippo Bisciglia, vediamo le anticipazioni. Su Instagram, in attesa della messa in onda, appaiono due video spoiler che hanno incuriosito immediatamente il pubblico e partiamo con quello dedicato a Cristian Mascolino. Dopo la seconda puntata che ha messo in luce le profonde divergenze tra lui e la fidanzata Soraya, la quale si è lanciata in umiliazioni gratuite al suo fidanzato forse dimenticando che sarebbero state trasmesse in televisione per poi lanciarsi sul tentatore Dimitri, Cristian entrerà in crisi nel corso della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata: due video spoiler infiammano il web

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island Anticipazioni Terza puntata tra falò di confronto e addii ecco il colpo di scena.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della terza puntata

Temptation Island, anticipazioni della terza puntata: nuovi falò e consapevolezzeStasera, mercoledì 8 luglio, è in programma la terza puntata di Temptation Island 2026.

Temi più discussi: Temptation Island 2026, oggi la seconda puntata: le anticipazioni del 1º luglio; Non solo Gabriele e Sara, c'è un'altra coppia di Temptation Island 2026 che promette scintille; Temptation Island 2026, anticipazioni seconda puntata stasera 1 luglio: Giovanni chiede il falò, Cristian scappa dal villaggio?; La terza puntata ci attende domani - Temptation Island Clip | Witty TV.

Gabriele e Sara, anticipazioni di Temptation Island: la scelta al falò #TemptationIsland x.com

[SPOILER] Temptation Island: anticipazioni 8 luglio! Video per Alessandra e 3 richieste di falò reddit

Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata: il destino di Sara e GabrieleAssisteremo anche ad un confronto a tre che vedrà protagonisti Alessandra, Rosario, e una tentatrice che potrebbe essere Giada ... cosmopolitan.com

Temptation Island, le anticipazioni della puntata di mercoledì 8 luglioOggi, mercoledì 8 luglio 2026, ci aspetta il terzo appuntamento con Tempation Island in prima serata su Canale 5. comingsoon.it