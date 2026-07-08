Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della terza puntata

Notizia in breve

Mercoledì 8 luglio 2026 alle 21.30 su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Estate 2026, il reality condotto da Filippo Bisciglia. La puntata ha mostrato le coppie coinvolte, con alcuni partecipanti che si sono confrontati con tentazioni e situazioni di prova. Sono stati trasmessi momenti di confronto e tensione tra i partner, con alcune coppie che hanno deciso di proseguire o interrompere il percorso.