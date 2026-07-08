Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della terza puntata
Mercoledì 8 luglio 2026 alle 21.30 su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Estate 2026, il reality condotto da Filippo Bisciglia. La puntata ha mostrato le coppie coinvolte, con alcuni partecipanti che si sono confrontati con tentazioni e situazioni di prova. Sono stati trasmessi momenti di confronto e tensione tra i partner, con alcune coppie che hanno deciso di proseguire o interrompere il percorso.
Temptation Island 2026: le anticipazioni e coppie della terza puntata, 8 luglio. Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
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