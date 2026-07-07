Mercoledì 8 luglio va in onda la terza puntata di Temptation Island 2026, condotto da Filippi Bisciglia. La trasmissione, in programma in prima serata su Canale 5, segue le vicende di sette coppie che partecipano al programma, sottoposte a prove di fiducia da parte di tentatori e tentatrici. La puntata presenterà nuovi sviluppi e colpi di scena nelle dinamiche tra i partecipanti.

Domani, mercoledì 8 luglio, torna Temptation Island 2026 con la terza puntata della stagione. Il docu-reality sui sentimenti condotto da Filippi Bisciglia che racconta le vicissitudini di 7 coppie concorrenti messe alla prova da tentatori e tentatrici, andrà in onda in prima serata su Canale 5 con nuovi risvolti e inattesi colpi di scena. Il programma tv continua ad avere ottimi ascolti e un grande successo sui social. Il falò anticipato chiesto da Gabriele. La seconda puntata si era chiusa con le vicende sentimentali della coppia composta da Gabriele e Sara: lui, dopo aver chiesto a Filippo un falò di confronto anticipato, attende, seduto davanti al fuoco, l’arrivo della sua fidanzata Sara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Lapresse.it - Temptation Island 2026, mercoledì 8 luglio la terza puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island - Mercoledì 8 luglio in prima serata, su Canale 5

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, anticipazioni terza puntata dell’8 luglio: Gabriele e Sara verso il falò di confronto anticipatoIl terzo episodio di Temptation Island 2026 andrà in onda mercoledì 8 luglio su Canale 5.

Temptation Island 2026, oggi la seconda puntata: le anticipazioni del 1º luglioLa seconda puntata di Temptation Island 2026 va in onda oggi, mercoledì 1º luglio, dopo aver registrato 3.

Temi più discussi: Seconda puntata mercoledì 1 luglio - Temptation Island Le puntate | Witty TV; Temptation Island 2026, cos'è successo nella seconda puntata: la corsa di Gabriele; Temptation Island 2026 cambia programmazione: Mediaset sposta le puntate per evitare i Mondiali; Tira più un pelo di figo che un carretto di brioches: la seconda puntata di Temptation Island 2026 - Vale Tutto.

#AscoltiTV #TotalAudience | Mercoledì 1 Luglio 2026. Temptation Island (+238K) sfonda il muro dei 4 milioni Segue Belgio-Senegal (+121K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Temptation Island 2026 quando va in onda? Ecco un recap con giorno e orario di programmazione! reddit

Temptation Island 2026 non andrà più in onda il mercoledì: il calendario delle prossime puntateCambio di programmazione per il programma di coppie più famoso d'Italia. Temptation Island cambierà il giorno ... msn.com

Temptation Island 2026 cambia programmazione: Mediaset sposta le puntate per evitare i MondialiCambio di programmazione per Temptation Island 2026. Mediaset ha deciso di rivoluzionare il palinsesto di Canale 5 spostando il docu-reality di Filippo ... fanpage.it