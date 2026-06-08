Temptation Island 2026 chi è Sara | età origini lavoro Instagram

Da latuafonte.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara, concorrente di Temptation Island 2026, ha 29 anni, origini italiane e lavora nel settore della moda. La sua presenza nel reality è stata annunciata durante la prima puntata trasmessa su Canale 5, attirando subito l’attenzione del pubblico. La coppia con Gabriele è stata presentata come parte del cast ufficiale dell’edizione di quest’anno. Sara è attiva sui social, dove ha condiviso alcuni scatti prima dell’inizio del programma. La sua età, provenienza e attività sono state comunicate ufficialmente durante la trasmissione.

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Tra le coppie di Temptation Island 2026 troviamo quella composta da Sara e Gabriele. La loro presentazione, la prima mandata in onda su Canale 5 per rendere ufficiali i partecipanti di questa edizione, ha sin da subito fatto discutere. Ma vediamo insieme chi è Sara e tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita lontana dalle luci delle telecamere del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Chi è Sara di Temptation Island 2026: età, dove vive e lavora, Instagram. La fidanzata di Gabriele ha 25 anni e vive in Lombardia. Precisamente, si divide tra Seregno e Varedo, due comuni italiani situati nella provincia di Monza e della Brianza in Lombardia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Temptation Island 2026 Date, Coppie e Tentatori Shock!

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