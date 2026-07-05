Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden di New York in una cerimonia molto riservata. L'evento, considerato il matrimonio più atteso dell’anno, si è svolto in modo protetto, senza dettagli ufficiali sulla presenza di invitati o sull’abito scelto dalla cantante. La cerimonia è stata organizzata in modo da mantenere la massima privacy, senza conferme ufficiali sulle modalità o sui partecipanti.

Il matrimonio più atteso dell’anno è stato celebrato: Taylor Swift e Travis Kelce sono diventati marito e moglie nel corso di una cerimonia super blindata al Madison Square Garden di New York. Per quanto l’uso di smartphone fosse stato sapientemente vietato, sono arrivate le prime indiscrezioni sul look della sposa: contro ogni pronostico, la popstar si è affidata per il suo abito ad una celebre maison del Vecchio Continente. Alla vigilia delle nozze con Travis Kelce, gli esperti di moda avevano avanzato diverse ipotesi su chi potesse essere il designer scelto da Taylor Swift per disegnare il suo abito. Per il suo fidanzamento, la popstar aveva indossato un abito di Ralph Lauren, motivo per cui molti pensavano potesse concedere il bis in tal senso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taylor Swift, chi ha disegnato il suo abito da sposa

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