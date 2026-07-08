Svizzera-Colombia sbanca l' Auditel Domenico Iannacone sfiora il milione e sale sul podio
La partita Svizzera-Colombia trasmessa su Rai1 durante i Mondiali 2026 ha ottenuto una media di oltre 4 milioni di spettatori, con il 36% di share. La prima parte della partita ha registrato circa 4 milioni di telespettatori. Domenico Iannacone ha raggiunto quasi un milione di spettatori durante il suo programma, salendo sul podio tra i programmi più visti della giornata.
Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Svizzera-Colombia conquistare una media di 4.032.000 spettatori pari al 36% di share (primo tempo 4.831.000 - 31.7%, secondo tempo 3.935.000 - 36.2%, supplementari 3.239.000 - 43.9%, rigori 3.399.000 - 54.2%). Su Canale5 Memories sigla 1.614.000 spettatori con uno share del 13.0%. Su Rai2, dopo la presentazione (540.000 – 3.4%), Storie al Bivio di Sera raduna 373.000 spettatori pari al 3.0%. Su Italia1 .e alla fine arriva Polly ottiene una media di 606.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (765.000 – 4.8%), Che Ci Faccio Qui con Domenico Iannacone conquista 946. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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