Svizzera-Colombia sbanca l' Auditel Domenico Iannacone sfiora il milione e sale sul podio

Notizia in breve

La partita Svizzera-Colombia trasmessa su Rai1 durante i Mondiali 2026 ha ottenuto una media di oltre 4 milioni di spettatori, con il 36% di share. La prima parte della partita ha registrato circa 4 milioni di telespettatori. Domenico Iannacone ha raggiunto quasi un milione di spettatori durante il suo programma, salendo sul podio tra i programmi più visti della giornata.