Svizzera-Colombia | chi avrà la meglio nella corsa ai quarti?

Alle 22:00 italiane, la Svizzera sfida la Colombia a Vancouver nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. La partita si svolge allo stadio locale, con entrambe le squadre pronte a contendersi il passaggio ai quarti. La gara si gioca in un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sulle formazioni o sulle strategie adottate.

L’angolo della partita. Questa sera, la Svizzera affronta la Colombia nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 a Vancouver, con fischio d’inizio fissato per le 22:00 italiane. Entrambe le nazionali sono a un passo da un traguardo storico: il raggiungimento dei quarti di finale. La Svizzera, fiera di un passato che vanta tre partecipazioni ai quarti, non vi accede dal 1954, mentre la Colombia ha assaporato questa fase solo una volta, nel 2014, trovandosi poi eliminata dai padroni di casa brasiliani. Il grande assente tra le fila svizzere è Manzambi, il promettente talento del Friburgo, costretto a saltare il match a causa di un infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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