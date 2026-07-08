Svizzera-Colombia le pagelle | Kobel para tutto 7,5 Delude James 5
Nella partita tra Svizzera e Colombia, il portiere svizzero ha ricevuto un voto di 7,5 per aver parato diversi tiri. Tra i giocatori colombiani, Luis Diaz ha ottenuto un 5, indicando una prestazione sotto la media. Ruben Vargas si è distinto nella squadra svizzera, segnando il rigore decisivo. La gara ha visto pochi giocatori con valutazioni elevate, evidenziando una prestazione complessivamente deludente di alcuni protagonisti.
Difficile trovare ottimi voti nella sfida di Vancouver. Male anche Luis Diaz nella squadra di Lorenzo, pochi i promossi. Nella Svizzera brilla Ruben Vargas, autore del rigore decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Colombia-Portogallo, le pagelle: James show da 7. Delude Cristiano, 5Nella partita tra Colombia e Portogallo, il portiere Diogo Costa riceve il miglior voto con 7, mentre il capitano e altri giocatori del Portogallo...
Pagelle Svizzera Colombia: Kobel eroe assoluto, Campaz si divora il gol qualificazione – TOP E FLOPKobel ha parato tre rigori, contribuendo alla vittoria ai rigori della Svizzera contro la Colombia negli ottavi di finale dei Mondiali 2026.
Temi più discussi: Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: Kobel e Vargas gli eroi, sarà uno storico quarto contro l'Argentina; Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali; Urlo Svizzera, è ai quarti: 0-0 con la Colombia, decisivi i rigori; Svizzera-Colombia, le pagelle: Kobel para tutto, 7,5. Delude James, 5.
Pagelle #SvizzeraColombia I voti ai protagonisti del match? x.com
I voti della rimonta argentina. Ai quarti Svizzera o Colombia facebook
Svizzera-Colombia 4-3 dcr, le pagelle: Kobel (6,5) decisivo, Diaz (7) trascinatore, James (6) autonomia ridottaLa Svizzera vola ai quarti dei Mondiali 2026. La Nazionale elvetica ha battuto la Colombia agli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in ... msn.com
Svizzera batte Colombia ai rigori: errori Sanchez ed Hernandez, Ruben Vargas decisivo. Ai quarti c'è l’Argentina!Yakin si prende la sfida contro i campioni in carica: fatale la lotteria dagli undici metri per i Cafetros di Lorenzo ... tuttosport.com