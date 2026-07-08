Svizzera-Colombia le pagelle | Kobel para tutto 7,5 Delude James 5

Notizia in breve

Nella partita tra Svizzera e Colombia, il portiere svizzero ha ricevuto un voto di 7,5 per aver parato diversi tiri. Tra i giocatori colombiani, Luis Diaz ha ottenuto un 5, indicando una prestazione sotto la media. Ruben Vargas si è distinto nella squadra svizzera, segnando il rigore decisivo. La gara ha visto pochi giocatori con valutazioni elevate, evidenziando una prestazione complessivamente deludente di alcuni protagonisti.