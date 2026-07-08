Pagelle Svizzera Colombia | Kobel eroe assoluto Campaz si divora il gol qualificazione – TOP E FLOP

Da calcionews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kobel ha parato tre rigori, contribuendo alla vittoria ai rigori della Svizzera contro la Colombia negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa 0-0 dopo i tempi regolamentari e i supplementari. Campaz ha sbagliato un tiro dagli undici metri, che ha deciso la sfida. La Svizzera si è qualificata grazie alle parate del suo portiere, mentre il giocatore colombiano si è fatto parare il penalty decisivo.

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