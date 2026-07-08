Mondiali 2026 | la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni Colombia ko ai rigori

La Svizzera torna ai quarti di finale ai Mondiali dopo 72 anni, battendo la Colombia ai rigori. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 ai rigori, dopo 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La Colombia è eliminata dalla competizione. La sfida successiva vedrà l'Argentina affrontare la Svizzera.

Esulta la Svizzera e viene eliminata la Colombia. Sono questi gli ultimi verdetti degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, che ci consegnano la sfidante dell'Argentina: Messi e compagni duelleranno con gli elvetici. Nel complesso gioca meglio la Colombia, che si divora il potenziale vantaggio anche nei supplementari, ma non si va oltre lo 0-0 e dunque ecco i rigori. Sanchez (traversa) ed Hernandez (parato) condannano i Cafeteros, Kobel manda la Svizzera ai quarti., LA PARTITALa Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954, la Colombia manca la chance di giocarsi la sua rivincita contro l'Argentina. I rossocrociati la spuntano ai rigori (4-3) e si qualificano ai quarti di finale dopo una gara equilibrata e non esaltante, con Ruben Vargas a battere Camilo Vargas nel penalty decisivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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