Svezia la 16enne stuprata dal richiedente asilo | un terremoto pugno durissimo contro gli stranieri violenti

Notizia in breve

A Stoccolma, una sedicenne è stata violentata da un richiedente asilo, secondo quanto riportato dalla stampa locale e da fonti di informazione indipendenti. La notizia ha riacceso il dibattito sull’immigrazione nel paese. La ragazza avrebbe subito l’aggressione in un contesto di convivenza con il richiedente, che ora è sotto indagine. La vicenda ha suscitato forti reazioni e richieste di intervento da parte delle autorità.