Svezia la 16enne stuprata dal richiedente asilo | un terremoto pugno durissimo contro gli stranieri violenti
A Stoccolma, una sedicenne è stata violentata da un richiedente asilo, secondo quanto riportato dalla stampa locale e da fonti di informazione indipendenti. La notizia ha riacceso il dibattito sull’immigrazione nel paese. La ragazza avrebbe subito l’aggressione in un contesto di convivenza con il richiedente, che ora è sotto indagine. La vicenda ha suscitato forti reazioni e richieste di intervento da parte delle autorità.
A Stoccolma il dibattito sull' immigrazione torna ad accendersi, dopo la vicenda di una sedicenne che, secondo quanto riportato dalla stampa svedese e rilanciato da Samnytt, sarebbe stata violentata da un richiedente asilo. Un episodio che ha alimentato una forte pressione politica e istituzionale, fino a produrre una revisione delle regole sull' espulsione degli stranieri condannati p er reati di particolare gravità. La novità riguarda l'interpretazione delle norme da parte dell'agenzia svedese per l'immigrazione, che avrebbe modificato le proprie linee guida dopo un confronto con l' UNHCR. In sostanza, i richiedenti asilo riconosciuti... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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