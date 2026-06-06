Un ragazzino di 14 anni è stato decapitato a Memmingen, in Baviera, poche settimane fa. La vittima era un cittadino tedesco e la sua domanda di asilo era stata rifiutata. L'aggressore, un richiedente asilo palestinese, è stato arrestato. L'evento si è verificato a pochi chilometri da Stoccarda e a breve distanza da Monaco.

Jermaine B. aveva solo 14 anni ma è stato ucciso poche settimane fa a Memmingen, nel Land della Baviera, pochi chilometri a sud rispetto a Stoccarda e a pochi a nord-ovest rispetto a Monaco. A togliergli la vita, secondo quanto emerso, è stato un richiedente asilo palestinese, Qais Saleh, 37enne presumibilmente nato ad Abu Qash in Cisgiordania, che si trovava armato nell’edificio abbandonato in cui è stato trovato il corpo del piccolo, colpito alla gola. Jermaine era scomparso da casa alcuni giorni prima e per cercarlo erano stati fatti alzare in volo anche gli elicotteri ma solo dopo 3 giorni le forze dell’ordine l’hanno ritrovato. Alcuni media tedeschi parlano di “ decapitazione ” del ragazzino o, comunque, di ferite talmente profonde da essere assimilabili a un simile brutale gesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Germania, 14enne “decapitato” da un richiedente asilo palestinese: gli era stata rifiutata la domanda

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GERMANIA, UN BAMBINO DI 14 ANNI, GIUSTIZUATO DA UN PALESTINESE

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