Un uomo che, quindici anni fa, si offrì come ostaggio al posto di una collega durante un tentativo di dirottamento, salvando 140 persone, diventerà protagonista di un film. Durante l’evento, affrontò un terrorista armato di coltello e impedì che il dirottamento si concretizzasse. La sua azione è stata documentata come un atto di coraggio che ha evitato possibili conseguenze tragiche. La produzione cinematografica racconterà questa vicenda, basata su fatti reali.

Si offrì come ostaggio al posto di una collega, affrontò un terrorista armato di coltello e salvò 140 persone. Quindici anni dopo, quella storia vera diventerà un film. Protagonista è Ermenegildo Rossi, oggi segretario di UGL Roma, che il 24 aprile 2011 sventò un tentativo di dirottamento su un volo Air France da Parigi a Roma. Quella vicenda, rimasta impressa nella memoria di chi la visse ma poco conosciuta dal grande pubblico, arriverà presto nelle sale cinematografiche grazie a un lungometraggio prodotto da Qualityfilm, guidata da Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia. Il dirottamento del volo Air France verso Tripoli: il coraggio di Rossi. Quel giorno un uomo armato di coltello prese in ostaggio un’assistente di volo e ordinò all’equipaggio di cambiare rotta verso Tripoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sventò un dirottamento e salvò 140 vite: l’incredibile storia di Ermenegildo Rossi diventa un film

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