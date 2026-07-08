La procura ha intensificato le indagini sul telefono di Sempio, cercando nuovi elementi. Da quasi vent’anni il caso di Garlasco tiene alta l’attenzione, con continui aggiornamenti che riaccendono discussioni e interpretazioni contrastanti. Ogni scoperta o nuova pista viene analizzata e commentata, mantenendo vivo il dibattito pubblico e mediatico sulla vicenda.

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco ha continuato a dividere opinione pubblica, esperti e protagonisti della vicenda. Ogni nuovo sviluppo investigativo ha riacceso il dibattito, alimentando interpretazioni spesso contrapposte e trasformando ogni indiscrezione in motivo di confronto. Eppure, mentre fuori si moltiplicano le ricostruzioni, il lavoro degli investigatori prosegue seguendo tempi e criteri ben diversi da quelli del dibattito mediatico. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Proprio per questo, nelle ultime settimane era stato evidenziato come l’inchiesta fosse tutt’altro che esaurita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Sul telefono di Sempio”. Garlasco, perché la procura si concentra sulla ricerca di nuovi elementi

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