Un padre ha imparato a fare le trecce alle figlie per condividere un momento di cura e intimità. La scena, ancora rara, mette in discussione l’immagine tradizionale di mascolinità. I millennial, infatti, cercano di essere padri alla pari delle madri, sfidando stereotipi e aspettative sociali. La presenza di un uomo che si occupa dei capelli delle figlie rappresenta un gesto concreto di coinvolgimento e partecipazione familiare.

I Millennial vogliono essere padri alla pari delle madri Se vedere un padre alle prese con pettini e forcine continua a sembrare qualcosa di eccezionale è perché resta difficile districare le convinzioni che sovrappongono la paternità a una certa idea di mascolinità. Eppure la generazione di padri Millennials vuole che spingere un passeggino o spazzolare i capelli delle proprie figlie possa un giorno diventare la norma, lontano dalla eco del bravo papà che si prende cura della sua famiglia in via del tutto straordinaria. Negli ultimi anni in Italia è aumentato il numero di padri che hanno cambiato lavoro o ridotto i propri impegni... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Vanityfair.it - Sul perché i papà imparano a fare le trecce, per creare uno spazio tutto loro con le figlie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Gerusalemme, i cittadini palestinesi sono costretti a demolire le loro case per fare spazio a un parco a tema israelianoA Gerusalemme, i cittadini palestinesi si trovano a dover demolire le proprie abitazioni per consentire la costruzione di un parco a tema israeliano.

Si parla di: Sul perché i papà imparano a fare le trecce, per creare uno spazio tutto loro con le figlie; Sul perché i papà imparano a fare le trecce per creare uno spazio tutto loro con le figlie.

Sul perché i papà imparano a fare le trecce, per creare uno spazio tutto loro con le figlieQUESTO CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA MEMBERSHIP - In Gran Bretagna i workshop Pints and Ponytails insegnano a fare le trecce e raccontano una trasformazione più profonda del ruolo paterno, ... vanityfair.it