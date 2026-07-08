successo del nume che chiude con il grande violinista roberts balanas

Notizia in breve

L'edizione 2026 di NUME Academy & Festival si è conclusa con il concerto del violinista Roberts Balanas. La manifestazione ha registrato diversi concerti sold out e ha coinvolto attivamente il territorio locale. Durante l'evento sono state promosse iniziative di sensibilizzazione e partecipazione pubblica. La rassegna si è svolta nel rispetto di un programma stabile, con un’attenzione particolare alle esibizioni di artisti di rilievo internazionale.