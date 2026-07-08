Successo del Nume che chiude con il grande violinista Roberts Balanas

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'edizione 2026 di NUME Academy & Festival si è conclusa con il concerto del violinista Roberts Balanas. La manifestazione ha registrato diversi concerti sold out e ha coinvolto attivamente il territorio locale. Durante l'evento sono state promosse iniziative di sensibilizzazione e partecipazione pubblica. La rassegna si è svolta nel rispetto di un programma stabile, con un’attenzione particolare alle esibizioni di artisti di rilievo internazionale.

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Arezzo, 8 luglio 2026 – Giunge al termine una strepitosa edizione di NUME Academy & Festival che ha collezionato un successo dopo l'altro, a partire dai sold out dei concerti fino al grande coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. L'ultima appendice di quest'anno spetta ad un'attesissima esibizione di " NUME Risonanze " con l'eclettico Roberts Balanas, venerdì 10 luglio alle ore 19.00 presso la Fortezza del Girifalco a Cortona, ma già i dati fin'ora raccolti parlano di un'accoglienza straordinaria della manifestazione da parte del pubblico: sono state oltre 1800 le presenze fino ad ora ai concerti e agli appuntamenti del Festival, con un clamoroso + 49,7% dei biglietti venduti rispetto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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