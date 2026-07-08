Storie da ascoltare alla Casa sull’albero

Notizia in breve

A luglio, presso la libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo, si terranno tre appuntamenti dedicati alle storie, all’immaginazione e alla meraviglia. Le iniziative sono programmate nel corso del mese e prevedono incontri specifici per il pubblico giovane. La libreria ha annunciato queste date come eventi speciali rivolti a stimolare la creatività e l’interesse dei partecipanti. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati comunicati ufficialmente dalla struttura.