Storie da ascoltare alla Casa sull’albero
A luglio, presso la libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo, si terranno tre appuntamenti dedicati alle storie, all’immaginazione e alla meraviglia. Le iniziative sono programmate nel corso del mese e prevedono incontri specifici per il pubblico giovane. La libreria ha annunciato queste date come eventi speciali rivolti a stimolare la creatività e l’interesse dei partecipanti. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati comunicati ufficialmente dalla struttura.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Nel mese di luglio tre appuntamenti speciali dedicati alle storie, all’immaginazione e alla meraviglia alla libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo. Una tenda illuminata da luci soffuse, cuscini morbidi e libri scelti con cura, tutti gli ingredienti necessari per fare vivere a bambini ed adulti un’esperienza di ascolto unica, dove ogni racconto diventa un viaggio e ogni colore apre le porte a nuovi mondi. Tre serate, tre colori, tante storie da scoprire insieme. Storie da ascoltare in una cornice fantastica. Cuscini, luci soffuse, seduti o distesi su un morbido pavimento per vivere un momento magico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ogni albero è una casa | Valentina Nicastro
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A Luglio tre appuntamenti speciali dedicati alle storie alla Casa sull’AlberoA luglio, alla libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo, si svolgeranno tre eventi dedicati alle storie e all’immaginazione.
Tanti appuntamenti in libreria previsti per giugno alla Casa sull’Albero di ArezzoA giugno, alla libreria Casa sull’Albero di Arezzo, sono programmati numerosi eventi.
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Storie da ascoltare alla Casa sull’alberoIn libreria tre appuntamenti nel mese di luglio dedicati ai bambini. msn.com
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