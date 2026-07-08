storiche maestre in pensione montemurlo le saluta con affetto

A Montemurlo, quattro insegnanti storiche sono andate in pensione alla fine dell’anno scolastico. Tra loro, una ha insegnato a leggere e scrivere, mentre le altre hanno accompagnato generazioni nel percorso di crescita personale. Le insegnanti sono Ambra Galardi, Paola Mucci, Anna Marasco e Beatrice Torracchi. La comunità locale le ha salutate con affetto, riconoscendo il loro ruolo nel percorso formativo di molti studenti nel corso degli anni.

Montemurlo (Prato), 8 luglio 2026 – Ci sono maestre che insegnano a leggere e a scrivere e ci sono maestre che insegnano a camminare nel mondo. Con la fine dell’anno scolastico a Montemurlo sono andate in pensione le storiche insegnanti: Ambra Galardi, Paola Mucci, Anna Marasco e Beatrice Torracchi. Il sindaco, Simone Calamai, insieme all’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, ha voluto esprimere a nome della comunità il più sentito ringraziamento: “Salutare queste straordinarie maestre che tagliano il meritato traguardo della pensione – dichiara il sindaco Simone Calamai – non è un semplice atto formale, ma un dovere morale da parte della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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