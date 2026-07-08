storia e vicende giudiziarie di valter lavitola

Valter Lavitola è tornato al centro dell’attenzione dopo essere stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Si parla di un episodio legato a una villa a Monte Carlo appartenente a un politico, e di un tentativo di estorsione ai danni di un ex premier. Attualmente, le notizie riguardano anche un presunto attentato, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme sulle circostanze.

Dalla “casa di Monte Carlo” di Gianfranco Fini al tentativo di estorsione ai danni di Berlusconi, ora che si parla di lui per l'attentato a Sigfrido Ranucci Dopo anni in cui non si è quasi mai sentito nominare, Valter Lavitola è tornato a essere un personaggio discusso quando la procura di Roma lo ha accusato di essere il mandante dell’attentato compiuto nell’ottobre del 2025 contro il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchieste di Rai 3 Report. Ranucci ha detto di ritenere Lavitola «un amico vero», che «non avrebbe mai voluto fare del male a me e alla mia famiglia». Lavitola è stato un editore, un giornalista, un imprenditore con molti legami nella politica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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