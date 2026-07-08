La nuova piattaforma Stla One di Stellantis è alla base di modelli diversi come la futura Peugeot 208 e l’Opel Astra. La piattaforma si distingue per la compatibilità con vari segmenti di vetture, consentendo la produzione di utilitarie e berline di segmento C. La tecnologia e le dimensioni della piattaforma permettono di adattarsi a diverse configurazioni, mantenendo un’architettura condivisa tra i diversi modelli del gruppo.

Cosa avranno in comune un’utilitaria come la Peugeot 208 di prossima generazione e una berlina di segmento C come la futura Opel Astra? Poco a prima vista, se non l’appartenenza al gruppo Stellantis. Sotto la carrozzeria, però, saranno verosimilmente costruite sulla stessa base tecnica, la nuova piattaforma Stla One (si pronuncia “stella”), l’architettura modulare con cui Stellantis vuole semplificare la propria produzione europea, sveltire i tempi di sviluppo delle novità e ridurre i costi, adattandola a modelli molto diversi per dimensioni, prezzo e alimentazione. Le già citate Peugeot 208 e Opel Astra, vetture differenti per proporzioni e segmento, saranno tra le prime auto che dovrebbero portare al debutto Stla One. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stla One: come è fatta Stella, la nuova piattaforma di Stellantis

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