Stasera non ci saranno partite dei Mondiali trasmesse dalla RAI. La programmazione riprenderà domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Dopo le emozioni degli ottavi, in cui Argentina e Svizzera hanno superato Egitto e Colombia, la competizione si ferma temporaneamente. Nei giorni successivi, sono previsti altri incontri dei quarti di finale, che coinvolgeranno le squadre qualificate.

I Mondiali di calcio si prendono una giornata di pausa. Dopo le incredibile emozioni degli ottavi di finale, con le ultime qualificazioni di Argentina e Svizzera ai danni di Egitto e Colombia, la rassegna iridata riprenderà il proprio programma da domani con il primo dei quarti di finale, quello molto atteso tra Francia e Marocco. Venerdì sera, invece, toccherà al secondo quarto di finale tra Spagna e Belgio. Doppio appuntamento nella seratanottata tra sabato e domenica, visto che saranno in programma le ultime due partite dei quarti di finale, Inghilterra-Norvegia e le già citate Argentina-Svizzera. Tutte le partite dai quarti di finale alla finale potranno essere visibili in chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Stasera niente partite dei Mondiali sulla RAI: quando riprendono e chi vedere nei prossimi giorni

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