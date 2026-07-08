Stasera niente partite dei Mondiali sulla RAI | quando riprendono e chi vedere nei prossimi giorni

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera non ci saranno partite dei Mondiali trasmesse dalla RAI. La programmazione riprenderà domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Dopo le emozioni degli ottavi, in cui Argentina e Svizzera hanno superato Egitto e Colombia, la competizione si ferma temporaneamente. Nei giorni successivi, sono previsti altri incontri dei quarti di finale, che coinvolgeranno le squadre qualificate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Mondiali di calcio si prendono una giornata di pausa. Dopo le incredibile emozioni degli ottavi di finale, con le ultime qualificazioni di Argentina e Svizzera ai danni di Egitto e Colombia, la rassegna iridata riprenderà il proprio programma da domani con il primo dei quarti di finale, quello molto atteso tra Francia e Marocco. Venerdì sera, invece, toccherà al secondo quarto di finale tra Spagna e Belgio. Doppio appuntamento nella seratanottata tra sabato e domenica, visto che saranno in programma le ultime due partite dei quarti di finale, Inghilterra-Norvegia e le già citate Argentina-Svizzera. Tutte le partite dai quarti di finale alla finale potranno essere visibili in chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

stasera niente partite dei mondiali sulla rai quando riprendono e chi vedere nei prossimi giorni
© Oasport.it - Stasera niente partite dei Mondiali sulla RAI: quando riprendono e chi vedere nei prossimi giorni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL PIÙ GRANDE PALLEGGIATORE DI SEMPRE! SIMONE GIANNELLI passa dal BSMT!

Video IL PIÙ GRANDE PALLEGGIATORE DI SEMPRE! SIMONE GIANNELLI passa dal BSMT!

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: chi gioca stasera e dove vedere le partiteStasera si disputano le partite dei Mondiali 2026, trasmesse in diretta su DAZN e Rai.

Temi più discussi: Mondiali in chiaro, la programmazione completa: ecco le partite in TV; La Guida ai Mondiali FIFA 2026: tutte le partite, dove vederle, il nuovo regolamento e il calendario completo; Mondiali 2026, programma e orari delle partite del 28 giugno; Tempi supplementari o rigori: cosa succede in caso di pareggio nelle partite dei Mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada.

stasera niente partite deiStasera niente partite dei Mondiali sulla RAI: quando riprendono e chi vedere nei prossimi giorniI Mondiali di calcio si prendono una giornata di pausa. Dopo le incredibile emozioni degli ottavi di finale, con le ultime qualificazioni di Argentina e ... oasport.it

stasera niente partite deiMondiali 2026, sedicesimi di finale: quando e dove vedere le partite (anche in chiaro)Da stasera niente più calcoli: chi vince continua l'avventura iridata, chi perde torna a casa senza possibilità di appello. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web