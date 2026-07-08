ssc napoli lancia la campagna abbonamenti

Il club ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione, mentre lunedì ha presentato la maglia celebrativa del centenario. La società festeggia 100 anni e punta a coinvolgere i tifosi con iniziative speciali. La vendita degli abbonamenti è già iniziata, senza indicazioni di limiti temporali. La maglia commemorativa è stata svelata durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei supporter.

Lunedì scorso presentata la maglia del centenario. Questo è un anno particolare per la SSC Napoli. La società partenopea compie 100 anni ed ha intenzione di fare le cose in grande. Lunedì, c’è stata la presentazione della maglia home, quella azzurra, quella classica. La maglia, interamente prodotta dalla società, grazie alla collaborazionecon EA7 sta andando a ruba. L’azzurro stile anni 80 riporta la mente agli anni di Maradona e lo stemma è qualocsa di estremamente speciale. Mantenuta la N simbolo dell’era De Laurentiis, sorprende quello che c’è sopra la N, uno scudo oro e bianco con il numero 100 e lo stemma dell’infinito. Sopra, un piccolo dettaglio che racchiude tutta la storia della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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