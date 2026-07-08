sporty chic per antonomasia

Notizia in breve

Durante il torneo di Wimbledon, la minigonna da tennis torna di tendenza. Il modello, plissettato e breve, è spesso abbinato a un pantaloncino aderente chiamato skort, una combinazione che unisce shorts e gonna. Questo capo, considerato uno dei simboli dello stile sportivo chic, si rinnova ogni estate, mantenendo la sua popolarità tra gli appassionati di moda e sport. La minigonna si distingue per la sua praticità e il suo aspetto fresco, ideale per la stagione estiva.