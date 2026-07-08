Sporty chic per antonomasia
Durante il torneo di Wimbledon, la minigonna da tennis torna di tendenza. Il modello, plissettato e breve, è spesso abbinato a un pantaloncino aderente chiamato skort, una combinazione che unisce shorts e gonna. Questo capo, considerato uno dei simboli dello stile sportivo chic, si rinnova ogni estate, mantenendo la sua popolarità tra gli appassionati di moda e sport. La minigonna si distingue per la sua praticità e il suo aspetto fresco, ideale per la stagione estiva.
M entre sui campi di Wimbledon si giocano le partite più attese della stagione, la minigonna tennis torna puntuale a dettare tendenza. Plissettata, corta quanto basta, spesso dotata di pantaloncino aderente inferiore (da qui il termine tecnico di skort, crasi di “shorts” e “skirt”) è uno di quei capi che ogni estate si riscoprono cool. Quest’anno, complice il grande seguito dei tornei della racchetta, dal Roland Garros agli US Open, ritorna ancora una volta protagonista. Il mondo del tennis è pronto per lo stile di Naomi Osaka? X Leggi anche › A Wimbledon 2026 il bianco è d’obbligo. I diamanti delle tenniste, invece, fanno discutere A... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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