sparisce dal reggiano 34enne ritrovato a pesaro

Reggio Emilia, 8 luglio 2026 – E’ stato ritrovato dai carabinieri, a Pesaro, stanco ma in buone condizioni generali, il 34enne di Pisticci, ma domiciliato a Castelnovo Monti, nel Reggiano, che per un giorno e mezzo ha tenuto in ansia i familiari, sparendo nel nulla dopo essere stato a Correggio, con telefonino spento e nessuna altra notizia di sé. Forse un momento di difficoltà psicologica lo ha portato ad allontanarsi dal tran tran quotidiano. I genitori hanno segnalato la scomparsa ai carabinieri, visto che il figlio, laureato, non aveva mai avuto un simile comportamento. Era arrivata una segnalazione ritenuta attendibile da Modena. Ma le ricerche sono state estese a vasto raggio, fino a quando nel tardo pomeriggio è stato rintracciato dai carabinieri a Pesaro, dove nel frattempo era arrivato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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